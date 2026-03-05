Exalumnos del INBA fueron detenidos por lanzar molotov cuando cursaban cuarto medio

El Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales OS-9 de Carabineros, en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, detuvo a dos exestudiantes del Internado Nacional Barros Arana (INBA) involucrados en desórdenes graves en el establecimiento.

Según consignó La Tercera, los jóvenes -de 18 y 19 años actualmente- cursaban cuarto medio cuando realizaron lanzamiento de artefactos incendiarios contra personal de Control de Orden Público (COP), durante una manifestación registrada el 13 de octubre de 2025 en el exterior del liceo.

De acuerdo a los registros, un grupo estimado de entre 30 y 40 personas protagonizó enfrentamientos con Carabineros, donde fueron captados lanzando bombas molotov a los funcionarios. Asimismo, mantenían sus rostros cubiertos y vestían overoles.

Tras diversas diligencias del OS-9, se logró individualizar a los responsables y el Ministerio Público solicitó su detención al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. De esa forma, fueron aprehendidos: V.A.M.G., de 18 años, y B.G.G., de 19, a quienes se les incautaron especies que podrían estar vinculadas a los hechos investigados.

Los jóvenes fueron formalizados este miércoles y la Justicia fijó un plazo de investigación de 120 días, decretando arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y la prohibición de acercarse al establecimiento a V.A.M.G.; mientras que para B.G.G. se dispuso el arraigo nacional, firma mensual ante la 22ª Comisaría de Quinta Normal y la prohibición de acercarse al liceo.

Carabineros precisó que la investigación sigue en desarrollo, con el objetivo de determinar la eventual participación de otras personas en los hechos ocurridos.