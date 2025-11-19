Caso Daniela Olate: Comenzó juicio por femicidio no íntimo

Este miércoles, el Tribunal Oral en lo Penal de Concepción (Región del Biobío) dio inicio el juicio contra el único acusado de provocar el crimen de la joven Daniela Olate, perpetrado en 2024.

La víctima, residente del sector rural de la capital penquista, se encontraba regresando a su casa tras un fin de semana largo cuando decidió pedir un "aventón" desde la comuna de Florida hacia su hogar, un trayecto que, lamentablemente, la llevó a encontrarse con su agresor.

Según la acusación de la Fiscalía, la joven encontró a un hombre, mayor de edad, quien la atacó sexualmente y posteriormente la asesinó, abandonando su cuerpo en un predio forestal.

La Fiscalía está convencida de que en este caso se configura la figura penal de femicidio no íntimo, una clasificación que se aplica cuando el crimen es motivado por razones de género, pero no existe una relación sentimental previa entre la víctima y el victimario. La familia, representada en el juicio, comparte la misma expectativa de sanción bajo esta figura.

"Queremos la pena máxima, pero la palabra está en ellos, los jueces. Hasta aquí sí tenemos confianza, tenemos confianza en nuestros representantes, y esperemos que los jueces tomen todo a conciencia y pueda hacerse justicia", dijo Pedro Olate, tío de la víctima.

Según la programación del tribunal, se espera que el juicio se extienda por al menos dos semanas antes de que se dicte una decisión final.