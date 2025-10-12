Coronel: PDI arrestó a sospechoso de balear a expareja

La Brigada de Homicidios de la PDI detuvo a un hombre de 29 años sospechoso de haber baleado, el 28 de febrero en el sector Villa Luz de la comuna de Coronel, a una expareja, en momentos en que circulaba en vehículo con su actual pololo.

"La víctima, al regresar a su domicilio junto a su pareja (presente), fue interceptada por el (ahora) detenido, con quien había mantenido una relación sentimental anterior. Éste le disparó en reiteradas ocasiones, causándole lesiones de carácter grave... Permaneció varias semanas internada en estado grave en el Hospital de Coronel", explicó el subprefecto Enrique Guzmán.

El sospechoso registra antecedentes por varios delitos vinculados al porte de armas y a Ley de Drogas, y ya está a disposición de la Justicia, donde enfrentará cargos por femicidio frustrado.