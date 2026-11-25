Un femicidio se registró en Villa Alemana, Región de Valparaíso, donde una mujer de 31 años fue asesinada presuntamente por su pareja, un hombre de 24 años, que además agredió física y sexualmente a su suegra.

El crimen ocurrió en un block de departamentos en la calle Rafael Febres, donde un hombre de 24 años atacó a su pareja, una mujer de nacionalidad chilena y de 31 años, causándole la muerte.

Según explicó el subprefecto Rodrigo Gallardo, la mujer "presentaba diversas lesiones y su causa de muerte tendría correspondencia con una asfixia por sufocación. Paralelamente, este hecho quedó al descubierto cuando la madre de la víctima llega hasta este departamento y es atacada por el imputado, hombre chileno de 24 años de edad, con diversos antecedentes policiales".

Posteriormente, el hombre agredió con un arma blanca e intentó violar a su suegra, para luego huir del lugar.

El sospechoso fue detenido horas después por Carabineros, luego de regresar al domicilio donde ocurrió el crimen.

El mayor Heriberto Albanés confirmó que la detención se concretó gracias a un aviso de vecinos y al despliegue de una patrulla SIP.

"Procedieron a la detención flagrante del sujeto en el lugar, el cual se encontraba al interior del mismo domicilio donde había ocurrido el homicidio", señaló.

El delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, informó que el Gobierno prepara dos querellas, una por femicidio consumado y otra por femicidio frustrado.

Este caso corresponde al femicidio número 24 registrado durante este año en la región y al sexto consumado.

Según cifras de Fiscalía al 23 de noviembre, estos delitos presentaban una disminución del 42% respecto del mismo período del año anterior.

El imputado pasará a control de detención este jueves.