Tópicos: País | Policial | Femicidio

Detienen hombre buscado por intento de femicidio en Osorno

Publicado:
| Periodista Digital: ATON - Cooperativa.cl

El sujeto atacó con golpes y luego intentó estrangular a su expareja, de 29 años.

ATON/PDI (referencial)
 ATON/PDI (referencial)

El hombre capturado por la PDI, tras permanecer dos semanas prófugo.
La Brigada de Homicidios de la PDI de Osorno (Región de Los Lagos) detuvo a un hombre de 26 años que era intensamente buscado -desde hace dos semanas- por intento de femicidio contra su expareja.

El hecho ocurrió el 25 de enero en el domicilio del imputado, quien atacó con golpes y luego intentó estrangular a la víctima, de 29 años. Sin embargo, los familiares del agresor intervinieron y lograron frustrar el crimen.

El acusado huyó tras el ataque y, desde entonces, se mantenía oculto. No obstante, fue capturado por detectives de la PDI mientras retornaba a su hogar, pese a intentar huir.

La jefa subrogante de la Brigada de Homicidios de Osorno, Angélica Valenzuela, informó que el hombre paso a control de detención este sábado, donde se le imputó el delito de femicidio íntimo frustrado.

