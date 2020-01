Diputados despacharon Ley Gabriela: Amplía delito de femicidio para incluir a pololos

La Cámara de Diputados aprobó y despachó el proyecto de "Ley Gabriela", iniciativa que aumenta las sanciones por el delito de femicidio e incorpora en este tipo penal a las parejas de pololos.

La decisión fue tomada de forma unánime durante la tarde de este jueves, e implica que la iniciativa está lista para convertirse en ley.

Tras una solicitud realizada por la familia de Gabriela Alcaíno y su madre Carolina Donoso, ambas asesinadas por un ex pololo de la joven en 2018, se evalúa realizar un acto de promulgación en La Moneda.

✅ APROBADO | En forma unánime la Cámara aprueba en último trámite la #LeyGabriela que amplía el femicidio e incluye las relaciones de noviazgo y pololeo, además de las razones de género. Se despacha del Congreso. pic.twitter.com/L1NvLdsZWa — CámaraDiputadosChile (@CamaraDiputados) January 30, 2020

Una de las impulsoras del proyecto, la diputada Camila Vallejo (PC), comentó que "es un hecho muy importante para la historia de la lucha feminista de las mujeres en nuestro país. Que 'ley Gabriela', que viene a considerar la ampliación del delito de femicidio, tenga una adecuada promulgación".

"Tiene que haber un acto como lo ha solicitado la familia, nos parece que es lo correcto. No creo que sea lo más importante en este momento si estamos o no nosotras presentes. No nos hace más autoras estar en La Moneda", sostuvo.

Desde el Ejecutivo, el ministro de la Segpres, Felipe Ward, se manifestó "encantado, si es así por supuesto que lo vamos a hacer".

"El Gobierno patrocina una iniciativa a través de esta urgencia que ya estaba siendo tramitada en la comisión de Constitución del Senado, hay que reconocer eso, pero el esfuerzo lo ha hecho la familia y queremos que esto finalmente valga la pena en ese sentido, así que estamos totalmente disponibles a convenir con ellos una ceremonia que les acomode", insistió.

En tanto, la ministra de la Mujer, Isabel Plá, valoró el trabajo del padre de Gabriela Alcaíno en la tramitación del proyecto.

"Para nuestro gobierno esta moción fue muy significativa y por eso le pusimos urgencia hace un año y discusión inmediata esta semana (...) Existía una injusticia que era muy importante repararla y en ese sentido jugaron un papel muy importante las parlamentarias, pero especialmente Fabian Alcaino, papá de Gabriela que no ha descansado hasta el día de hoy para que este proyecto sea tramitado", dijo.