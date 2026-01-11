Femicidio en Osorno: Hombre se entregó a la policía por ataque a su expareja

Un hombre de 58 años se entregó voluntariamente a Carabineros tras apuñalar en repetidas ocasiones a su expareja de 60 años, quien posteriormente falleció en el Hospital Base de Osorno, Región de Los Lagos.

Según los antecedentes recabados por la Brigada de Homicidios de la PDI, el sujeto acudió al domicilio de la mujer mientras ella compartía con una amiga este domingo, y la agredió con un arma cortopunzante.

Personal del SAMU trasladó a la víctima de urgencia hasta el Hospital de Osorno, donde a pesar de los esfuerzos médicos, perdió la vida por la gravedad de sus lesiones.

El sujeto se entregó a la policía uniformada en esta misma jornada, dando paso al control de detención, durante el cual el Ministerio Público solicitó postergar la formalización de cargos.

El fiscal Jorge Münzenmayer informó que la petición "fue acogida por parte del Juzgado de Garantía de Osorno y se amplió la detención hasta el martes", cuando el acusado "será formalizado por el delito de femicidio, de acuerdo con los antecedentes que se mantienen hasta el momento".

De todos modos, el persecutor hizo ver que "se está a la espera del informe de autopsia" para corroborar la causa de muerte de la víctima.

Recuerda que si eres víctima o testigo de violencia puedes solicitar ayuda gratuita llamando al fono 1455 de orientación y ayuda por violencia contra las mujeres, o a cualquiera de los siguientes números: