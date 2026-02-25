Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Femicidio

Femicidio frustrado en Alto Hospicio: Agresor intentó quitarse la vida

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El incidente, ocurrido en un campamento ubicado en el sector El Boro, fue alertado por vecinos que observaron una violenta discusión y notaron la presencia de personas heridas.

 Fiscalía Regional de Tarapacá

El presunto agresor se infirió heridas cortopunzantes en el cuello y fue hallado malherido por Carabineros.

La mañana de este miércoles se registró el homicidio frustrado de una mujer de 25 años en un campamento ubicado en el sector El Boro, en la comuna de Alto Hospicio (Región de Tarapacá).

El incidente fue alertado por vecinos del sector, quienes llamaron a Carabineros al observar una violenta discusión y notar la presencia de personas heridas.

"Al llegar al lugar encontramos un hombre adulto tendido con distintas heridas cortopunzantes en su cuello. Testigos indicaron que este individuo agredió a su expareja anteriormente y, a raíz de esta discusión y las lesiones que le ocasionó, se infirió lesiones en su cuello", informó el capitán Daniel Miranda de Carabineros.

"De inmediato se prestó auxilio a la víctima, trasladándola hasta el hospital regional, donde se encuentra en riesgo vital. De igual forma, se procedió a la detención del individuo", agregó el oficial de ronda de la Prefectura Iquique.

El presunto agresor quedó a disposición del Ministerio Público para su respectivo control de detención y formalización, mientras personal especializado de Carabineros continúa con los peritajes para esclarecer la dinámica de los hechos.

