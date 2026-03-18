Indagan femicidio de joven de 25 años en Paine: Sospechoso fue detenido

Una mujer de 25 años fue asesinada la madrugada de este miércoles en la capitalina comuna de Paine, en un femicidio que, según las primeras informaciones, fue cometido por la pareja de la víctima, un hombre de 45 años con historial delictual.

El violento suceso se registró en plena vía pública de calle Galvarino, donde esta joven, en el marco de una discusión, fue golpeada, tirada al suelo y apuñalada por el agresor, que ya había sido denunciada por la víctima en cuatro ocasiones por episodios de violencia intrafamiliar.

La mujer resultó fallecida en el lugar debido a la gravedad de sus lesiones, mientras que el presunto autor del crimen es buscado por personal policial.

La mujer y el hombre son padres de un menor de dos años. Los propios familiares de la víctima que la mujer había sido agredida antes de forma brutal, registrandose cuatro denuncias previas por violencia intrafamiliar.

"Mi sobrina una vez fue golpeada brutalmente, yo hice una denuncia en PDI pero no me tomaron en cuenta porque la denuncia tenía que hacerla ella", detalló un tío de la víctima.

Investigación en curso

Personal del OS-9 de Carabineros confirmó la detención del presunto autor del crimen, identificado como Rodrigo Andrés Ramírez Morales, de 45 años y apodado "El Chino Choclo".

El operativo policial no solo permitió dar con el paradero del imputado, sino también con un segundo sujeto, quién supuestamente prestó auxilio para encubrir el delito.

Los organismos especializados de la Fiscalía Metropolitana Occidente trabajan en el lugar para esclarecer los detalles y recabar más antecedentes.