"Ley Gabriela" fue aprobada en general por la Sala del Senado

El Senado aprobó este martes en general el proyecto de "Ley Gabriela", que amplía la tipificación de delito de femicidio, incluyendo cualquier asesinato de mujer con razón de género.

La iniciativa, que surgió a raíz del asesinato de Gabriela Alcaíno y su madre a manos de su ex pololo, tuvo 30 votos a favor y dos abstenciones, de los senadores Juan Antonio Coloma y Luz Ebensperger (ambos UDI).

Parlamentarios habían pedido aplazar la votación para que la Comisión de Constitución revisara la iniciativa en particular, aunque se decidió votarlo para que posteriormente pase por esta instancia y por la Comisión de Mujer.

La senadora Carmen Gloria Aravena (Ind) planteó que "he mirado la estadística de los últimos 10 años y no ha habido ningún cambio, pero ni milimétrico estadístico respecto de la disminución de femicidios. Todo lo contrario, han sido más cruentos, más dolorosos y pareciera que toda la política pública, todos los recursos humanos y financieros, no han sido suficiente".

"Entonces, hoy día en Latinoamérica ya hay 16 países que han normado de esta manera y por lo tanto, Chile no puede quedar atrás en esto", dijo.

Cuestionamientos al proyecto

Los retrasos en la discusión se deben a que algunos parlamentarios consideran que el proyecto afecta la igualdad entre hombres y mujeres, además de las diferencias en la proporcionalidad de las penas.

La diputada Karol Cariola (PC), una de las impulsoras del proyecto, planteó que "queda claro que el fondo de la discusión de hoy no tenía que ver con un problema de constitucionalidad, sino que tenía que ver básicamente con un problema de no entender, o más bien de no compartir el trasfondo de la ley".

"Esa argumentación, de querer decir que esto no garantiza la igualdad ante la ley es no entender que aquí las mujeres son asesinadas por el hecho de ser mujeres", dijo.

¡Lo logramos y se votó #LeyGabriela! ¡Por 30 votos a favor y dos abstenciones se aprueba en general en el Senado! Ojo a quienes se abstuvieron. Lo dijimos y lo cumpliremos: ¡Ni un día más de impunidad para los femicidas! pic.twitter.com/ybZP1kTN4a — Karol Cariola Oliva (@KarolCariola) September 24, 2019

El padre de Gabriela, Fabián Alcaíno, comentó a TvSenado que "es muy complejo entender toda esta situación, porque la verdad es que la ley ha pasado por muchas personas expertas en derecho penal, derecho constitucional, durante toda la tramitación en el Senado estuvieron dos mujeres, fiscales expertas, y aún así la siguen pidiendo para otra comisión".

"Es denostar el trabajo realizado en la Comisión de la Mujer. Creo que el sector más conservador de los senadores está muy equivocado al plantear igualdad ante la ley, porque de verdad estamos tratando con una ley de femicidio, y femicidio es la muerte de un hombre hacia una mujer", insistió.

La iniciativa regresará en una semana a las comisiones unidas de Mujer y Constitución, para su posterior discusión en la Sala y su tercer trámite legislativo en la Cámara Baja.