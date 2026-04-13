Tío de Francisca Millahual quedó en prisión preventiva: Lo acusan de femicidio

El Juzgado de Garantía de Temuco decretó la prisión preventiva de Emmanuel Ochoa, sindicado como el autor del crimen de su sobrina Francisca Millahual, de 20 años, en Temuco el pasado 6 de abril.

El tribunal fijó un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación por el delito consumado de femicidio y porte ilegal de arma de fuego, que acusa el Ministerio Público.

La PDI detuvo en la noche del domingo a Ochoa, de 24 años, quien estaba prófugo tras ser sindicado como el principal sospechoso del crimen. Según información preliminar, el tío de Francisca participaba en un culto evangélico cuando fue reconocido por otros asistentes quienes dieron aviso a Carabineros para su detención.

Francisca Millahual, estudiante de Veterinaria, cuidaba la casa y las mascotas de su abuela cuando se reunió con su tío, la última persona que la vio con vida.

El caso quedó al descubierto cuando la abuela llegó a su hogar y encontró el cuerpo de la joven envuelto en sábanas y con un disparo en el rostro.

Desde entonces Ochoa, considerado el único sospechoso del crimen, se mantenía prófugo.