Fiscalía de Castro investiga muerte de niño de 10 años: Padres denuncian negligencia médica

La Fiscalía Local de Castro inició una investigación penal tras la denuncia interpuesta por los padres de un niño de 10 años, quien falleció en el Hospital de Castro luego de una serie de complicaciones de salud.

El caso ha conmocionado a la provincia de Chiloé, debido a las acusaciones de una presunta falta de atención oportuna en centros asistenciales previos.

La denuncia apunta directamente a la atención recibida antes de su llegada al hospital base. Por ello, para esclarecer los hechos, el Ministerio Público instruyó a la Policía de Investigaciones a realizar las primeras diligencias y peritajes en el lugar.

La jefa subrogante de la Brigada de Investigación Criminal de Castro, subprefecto Astrid Lulión, explicó que el menor fallecido ingresó al recinto hospitalario tras una crisis de salud que no pudo ser revertida.

Lulión señaló que el menor falleció "luego de una descompensación", pese a que había acudido, previamente, a otros recintos asistenciales de la provincia de Chiloé.

"Al examen externo policial realizado por detectives de la agrupación, no se establece intervención de terceras personas, siendo de momento su causa de muerte indeterminada, estando a la espera de la autopsia respectiva", añadió.