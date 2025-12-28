Síguenos:
Funcionario de la PDI mató a delincuente que intentó hacerle una "encerrona"

El fallecido tenía 21 años y antecedentes penales.

Otros dos asaltantes huyeron ante la reacción del policía.

Funcionario de la PDI mató a delincuente que intentó hacerle una
"En primera instancia (se considera que) el funcionario actuó con la proporcionalidad debida", señaló la propia PDI, mientras la investigación sigue en curso.

Un funcionario de la Policía de Investigaciones mató -usando su arma de servicio- a un delincuente que intentó asaltarlo en la comuna de Maipú.

El hecho ocurrió durante la noche de este sábado en la intersección de Providencia con Isabel Riquelme, cuando el detective se desplazaba en su vehículo y fue abordado por al menos tres sujetos.

Según los primeros antecedentes, uno de los atacantes portaba un arma de fuego y otro un elemento contundente, con el que intentaron intimidar al policía, que respondió a tiros, impactando a uno de los asaltantes: un hombre de 21 años con antecedentes policiales, quien falleció a pocos metros.

Los otros dos asaltantes escaparon con dirección desconocida.

"En una primera instancia, (se considera que) el funcionario habría actuado con la proporcionalidad debida", dijo el prefecto Ricardo Castillo, jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI.

Las diligencias investigativas se concentran ahora en "el levantamiento de cámaras de seguridad y en la recopilación de testimonios" para esclarecer la dinámica del hecho e identificar a los sujetos que huyeron.

