Funcionarios PDI frustraron violento robo en servicentro de San Bernardo

Funcionarios de la PDI frustraron un violento robo durante la madrugada de este lunes en un servicentro en la Ruta 5, en el límite entre las comunas de San Bernardo y Buin.

El hecho ocurrió cuando llegaron hasta el lugar cuatro delincuentes, quienes no se percataron de la presencia de los funcionarios policiales, lo que derivó en un tiroteo.

Dos de los ladrones fueron detenidos, mientras que los otros dos sufrieron diversas heridas.