Gasco anuncia compensaciones para víctimas de la fatal explosión en Renca

A casi un mes de la trágica explosión de un camión de gas en la comuna de Renca, que costó la vida a 15 personas, la empresa Gasco anunció que prepara un mecanismo de compensaciones para las familias de las víctimas de este siniestro.

La compañía lo informó a través de un comunicado emitido este miércoles, texto que comienza asegurando: "Seguimos profundamente afectados" debido a "este trágico accidente".

"Conscientes de la difícil situación en que se encuentran las familias de las víctimas, hoy nuestra principal preocupación es poder avanzar con la mayor rapidez en el proceso de compensaciones", por lo que "hemos iniciado un trabajo conjunto con el Ministerio Público para generar un mecanismo de compensaciones para cada una de las familias afectadas".

En esa línea, "estamos recopilando todos los antecedentes para avanzar en una propuesta justa que, pese a esta tragedia irreparable, permita a las familias mirar con mayor tranquilidad su futuro", resalta el escrito.

"Colaboración activa"

"Paralelamente -agrega la empresa-, continuamos colaborando activamente con la investigación para determinar las causas de este lamentable hecho, de manera que sea la justicia la que defina las responsabilidades".

La semana pasada se dio a conocer que una de las familias de las víctimas -representada por Carlos Gajardo- presentó una querella en contra de Gasco, por falta de medidas de prevención para evitar el siniestro.

El abogado advirtió que si eso se llega a acreditar, "la empresa se hace responsable no solo civilmente, sino que también penalmente de las consecuencias de lo que pasó".

Al cierre del comunicado, Gasco subraya: "Mantenemos nuestro compromiso con las familias de los afectados y con la comunidad en general, a quienes aseguramos que nuestras operaciones han sido y seguirán siendo confiables".