Guardias hallaron el cadáver de una mujer en la ribera del Río Mapocho
El GOPE de Carabineros rescató el cuerpo tras el aviso del personal de un parque colindante, y posteriormente, la PDI determinó que presenta lesiones atribuidas a arrastre.
Por lo pronto, se descarta que el hallazgo esté vinculado al caso de Makarena Tolosa, joven de 29 años que fue asesinada, pero cuyos restos aún no son encontrados.
Los restos corresponden a una mujer de unos 30 a 35 años de edad, según información preliminar.