Guardias hallaron el cadáver de una mujer en la ribera del Río Mapocho

Personal del GOPE de Carabineros rescató el cadáver de una mujer que se encontraba flotando en la ribera del Río Mapocho, cerca del acceso al sector 20 de la Autopista Costanera Sur, en la comuna de Cerro Navia.

De acuerdo con la información policial, personal de seguridad del parque que colinda con el río dio aviso a Carabineros del hallazgo, quienes tras extraer los restos establecieron que correspondían a una mujer de unos 30 a 35 años de edad.

La comisaria Margarita Parra, de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, detalló que "se le ven diversas lesiones atribuidas a arrastre por el río, pero aún se está en esa pericia. Hasta el momento, tampoco se ha acercado algún posible familiar o persona conocida; o sea, sigue sin identificarse".

El Ministerio Público instruyó a personal especializado de la policía civil para realizar las diligencias investigativas que permitan esclarecer el origen del hallazgo.

De momento, se descartó que esté vinculado al caso de Makarena Tolosa, joven de 29 años asesinada cuyo cuerpo sigue desaparecido.