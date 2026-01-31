Síguenos:
Tópicos: País | Policial

Hallan cadáver a un costado de la Ruta 78

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La PDI se desplegó cerca del límite de Talagante con El Monte para indagar el caso.

Hallan cadáver a un costado de la Ruta 78
 Fiscalía ECOH (X)
La Fiscalía, a través del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), indaga el hallazgo de un cadáver a un costado de la Ruta 78 en Talagante, en un sector cercano al límite con El Monte, en la Región Metropolitana.

Durante la jornada se desarrollaron peritajes en el lugar con el fin de establecer la identidad de la víctima, la data de muerte y las circunstancias en que se produjo el deceso.

El procedimiento es encabezado por el Ministerio Público en coordinación con la Policía de Investigaciones (PDI), particularmente con la Brigada de Homicidios (BH).

