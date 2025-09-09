Hallan cuerpo de un hombre en la ribera del río Mapocho en Providencia

El cuerpo de un hombre de aproximadamente 30 años, cuya identidad aún se desconoce, fue hallado este martes en la ribera del río Mapocho, a la altura del puente Arzobispo, en la comuna de Providencia.

Personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros se encuentra en el lugar realizando las labores de rescate.

En el lugar también se encuentra personal de emergencia, Seguridad Municipal y Bomberos.

Una vez que se logre rescatar el cuerpo, se procederá a su identificación y a la investigación para determinar si en su fallecimiento hubo o no la participación de terceras personas. Las autoridades han acordonado el lugar para facilitar los trabajos policiales.