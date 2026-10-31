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Tópicos: País | Policial

Hallaron cadáver en la ribera del río Mapocho en Providencia

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La persona fallecida fue encontrada tendida sobre el terreno en posición decúbito dorsal en las inmediaciones de la orilla del cauce.

Hallaron cadáver en la ribera del río Mapocho en Providencia
 ATON (referencial)

El hallazgo ocurrió durante labores rutinarias de monitoreo preventivo comunal.

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El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado este sábado en la ribera del río Mapocho, a la altura de la capitalina comuna de Providencia.

El hallazgo se produjo mientras los operadores de la central de cámaras de la comuna realizaban labores preventivas de monitoreo, divisando a un sujeto tendido e inmóvil sobre las inmediaciones del cauce, a la altura de la avenida Andrés Bello con Francisco Noguera.

Tras constatar que la persona se encontraba sin signos vitales y tendida en posición decúbito dorsal a la orilla del río, personal municipal solicitó la presencia de los equipos de emergencia para descender al sector.

Voluntarios del Cuerpo de Bomberos fueron convocados hasta el lugar para realizar las maniobras de extracción y recuperación del cuerpo desde el fondo de la ribera.

El procedimiento quedó a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), cuyos equipos especializados asumieron las diligencias en el sitio del suceso para el levantamiento de evidencias y la toma de declaraciones.

La investigación se mantiene en desarrollo para esclarecer la dinámica del hecho, la identidad del fallecido y determinar si el deceso se debió a una caída fortuita o si hubo intervención de terceras personas.

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