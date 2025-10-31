Holandés murió en un buque en aguas internacionales frente a Coquimbo

La PDI investiga la extraña muerte de un tripulante holandés que estaba a bordo de un buque en aguas internacionales frente a las costas de Coquimbo (región homónima).

La embarcación, de bandera lituana, es un buque de factoría que realizaba faenas en altamar cuando ocurrió el hecho.

De acuerdo con el jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de La Serena, José Cáceres, la víctima tenía 22 años "y falleció ayer (jueves) en horas de la noche en una naviera", y su cuerpo fue trasladado a la Capitanía de Puerto de Coquimbo.

A dicho lugar se dirigió también la mencionada brigada para revisar el cadáver e indagar lo sucedido en conjunto con el Ministerio Público, a fin de descartar la participación de terceros.