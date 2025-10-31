Holandés murió en un buque en aguas internacionales frente a Coquimbo
Tenía 22 años y estaba a bordo de una nave de bandera lituana.
La Brigada de Homicidios de la PDI abrió una investigación.
La PDI busca descartar la participación de terceros.
Tenía 22 años y estaba a bordo de una nave de bandera lituana.
La Brigada de Homicidios de la PDI abrió una investigación.
La PDI busca descartar la participación de terceros.
La PDI investiga la extraña muerte de un tripulante holandés que estaba a bordo de un buque en aguas internacionales frente a las costas de Coquimbo (región homónima).
La embarcación, de bandera lituana, es un buque de factoría que realizaba faenas en altamar cuando ocurrió el hecho.
De acuerdo con el jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de La Serena, José Cáceres, la víctima tenía 22 años "y falleció ayer (jueves) en horas de la noche en una naviera", y su cuerpo fue trasladado a la Capitanía de Puerto de Coquimbo.
A dicho lugar se dirigió también la mencionada brigada para revisar el cadáver e indagar lo sucedido en conjunto con el Ministerio Público, a fin de descartar la participación de terceros.
[AHORA] Detectives de la Brigada de Homicidios La Serena concurren a esta hora a la Gobernación Marítima de Coquimbo, para realizar primeras diligencias por hallazgo de cadáver de un hombre holandés de 22 años, a bordo de un buque factoría en aguas internacionales. En desarrollo. pic.twitter.com/4XymZBCQUd— PDI_Coquimbo (@PDI_Coquimbo) October 31, 2025