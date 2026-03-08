Hombre en situación de calle fue hallado muerto en Punta Arenas

La PDI indaga la posible muerte por hipotermia de un hombre en situación de calle, cuyo cuerpo fue encontrado en la esquina de José Ignacio Zenteno con Gabriela Mistral, en el sector norte de Punta Arenas (Región de Magallanes) este domingo.

Después de que peritos del Laboratorio de Criminalística examinaran el cadáver, "además de la entrevista y empadronamiento de testigos, se pudo establecer que la persona no presenta lesiones externas atribuibles a la participación de terceras personas", indicó el subprefecto Roberto González, jefe de la Brigada de Homicidios de la ciudad.

Posteriormente, las impresiones necrodactilares permitieron identificar al fallecido como un hombre de nacionalidad chilena de 53 años, quien vivía en la calle hace aproximadamente un año, según familiares.