Hombre está en riesgo vital tras ser apuñalado en el tórax en La Cisterna

Un ataque con arma blanca dejó a un hombre de 41 años en riesgo vital durante la mañana de este sábado en la comuna de La Cisterna, en la zona sur de la Región Metropolitana.

Según la información policial, el incidente se registró en la intersección de calle Blas Vial con calle Brasil, donde transeúntes constataron que la víctima se encontraba tendida en el suelo con una herida penetrante a la altura del tórax.

El afectado, de nacionalidad chilena, mantiene antecedentes policiales por diferentes ilícitos.

Tras la alerta inicial, personal del Cuerpo de Bomberos le prestó las primeras atenciones en el sitio del suceso, hasta la posterior llegada de los profesionales del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU).

La Fiscalía ordenó peritajes especializados con el objetivo prioritario de "poder dar con el paradero de los autores de este hecho". (FOTO: ATON)



"Esta persona fue trasladada por personal de SAMU hasta el Hospital de La Florida, en donde se encuentra con riesgo vital. Carabineros está recabando los antecedentes y los puso a disposición del Ministerio Público, que dispuso la concurrencia de equipo especializado para realizar indagaciones y poder dar con el paradero de los autores de este hecho", detalló el capitán Manuel Fuentes, oficial de servicio de la 10ª Comisaría de La Cisterna.

La investigación se mantiene en desarrollo con el propósito de establecer la dinámica del ataque, aclarar si se trató de una riña o un asalto y determinar la identidad de los atacantes que huyeron del lugar.