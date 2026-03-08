Hombre fue baleado en la cabeza al interior de su vehículo en Puente Alto

Un hombre fue baleado en la cabeza al interior de su vehículo en la comuna capitalina de Puente Alto.

El hecho ocurrió cerca de las 21:00 horas del sábado, cuando la víctima -un chileno de 55 años sin antecedentes policiales- se encontraba estacionada a las afueras de la casa de un familiar, a quien esperaba.

Sin embargo, en ese momento, un grupo de sujetos llegó al lugar a bordo de dos vehículos, y al menos uno de ellos descendió y percutó una serie de disparos contra el afectado.

El tirador huyó, mientras que la víctima fue trasladada al Hospital Sótero del Río por parte del familiar. Está internada en condición de gravedad.

El inspector Manuel Fuentes comentó que, "por lo pronto, se podría decir que hay evidencia balística percutida y evidencia completa. (Pero) desconocemos si hay un disparador o más".

El fiscal ECOH Cristian Soto, por su parte, indicó que el motivo del ataque aún no está claro y será materia de investigación. Además, informó que se revisan cámaras de seguridad del sector, que habrían permitido identificar la participación de al menos dos vehículos en el ataque.

La investigación de la balacera es desarrollada por el equipo ECOH de la Fiscalía y la Brigada de Homicidios de la PDI.