Hombre fue baleado en la cabeza en San Joaquín

El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía y la Brigada de Homicidios de la PDI trabajan para esclarecer las circunstancias en que un hombre resultó baleado en la cabeza la noche del jueves.

La víctima ingresó con un impacto en el cráneo al Hospital Barros Luco de San Miguel, por lo que inmediatamente se dio aviso al Ministerio Público.

"En principio, el hecho habría ocurrido en un lugar indeterminado de la comuna de San Joaquín", comentó el fiscal ECOH Luis Isla, mas a falta de otros antecedentes, "se decretó una orden de investigar, y se realizan diligencias para determinar el lugar preciso del hecho, así como también los autores del mismo".