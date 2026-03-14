Hombre que realizaba pesca deportiva murió ahogado en Antofagasta

Un hombre que realizaba pesca deportiva murió ahogado en el sector de la Poza de Los Curas, en Antofagasta, luego de intentar salvar la vida de su compañero que cayó al mar.

"Estaban realizando pesca deportiva y uno de ellos cayó al mar. La segunda persona, en su intento de rescatarlo, también cayó al mar. Gente que se encontraba en el sector logró rescatar a la primera persona y, gracias a labores de personal de Bomberos y Armada, se realizó una búsqueda en el sector, logrando -después de una hora y media- dar con el paradero de la persona que se encontraba desaparecida, lamentablemente ya fallecida", informó Diego Aguilera, capitán de Puerto de Antofagasta.

El oficial recordó que existe una alerta vigente de marejadas y llamó a la comunidad a no acercarse a sectores de roqueríos.