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Tópicos: País | Policial

Hombre se lanzó al Mapocho para huir de riña: Fue rescatado por Bomberos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Un hombre se lanzó al caudal del Río Mapocho para huir de una riña en el sector del Puente Pío Nono, en el sector que une las comunas de Recoleta y Santiago.

El hombre fue arrastrado cerca de un kilómetro y fue rescatado por Bomberos
sin lesiones.

El teniente Rolando Penrú detalló que "una persona que cayó en el sector de Pío Nono con Andrés Bello, la cual por el cauce del río la pudimos encontrar en el sector de Patronato con Santa María (...) fue transportada a un centro asistencial por personal del SAMU".

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