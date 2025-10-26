A 22 días de su desaparición, hallan el cuerpo de Krishna Aguilera

El cuerpo de Krishna Aguilera -joven madre de 19 años que desapareció el 4 de octubre- fue encontrado en la comuna capitalina de Calera de Tango esta madrugada.

La PDI hizo el hallazgo en el sector de Catemito mientras realizaba diligencias para determinar el paradero de la mujer, cuyo cadáver estaba semienterrado y cubierto con piedras.

El fiscal local de San Bernardo, Paul Martinson, señaló que "se realiaron trabajos por parte de la Brigada de Ubicación de Personas y la Brigada de Homicidios de la PDI, en concordancia con lo que se ha hecho con la Fiscalía".

"En esos términos, se encuentra un sitio donde se halla el cuerpo de una persona de sexo femenino que, luego de identificarlo e informar a la familia, se logra establecer que se trata de Krishna", informó el persecutor.

"Es un sitio del suceso en el que está enterrado, con piedras y rocas, el cuerpo", agregó.

El prefecto inspector Jorge Abate, jefe nacional de Delitos contra Personas de la PDI, añadió que se trabaja "fehacientemente cómo ocurrieron los hechos, como también las pericias que se están efectuando en el lugar".

"Es una parte del examen el reconocimiento externo policial del cuerpo. Éste se trasladó al SML para continuar las diligencias", indicó.

El Ministerio Público había cambiado la dirección de la investigación a un eventual secuestro con homicidio, luego de obtener la declaración de una persona que, presuntamente, afirmó que Krishna fue asesinada.

Por el caso, Juan Beltrán, la expareja de Krishna y principal sospechoso, está en prisión preventiva, mientras que otras cuatro personas están actualmente detenidas.

Alcalde White: Se necesitan sanciones "ejemplificadoras" a los responsables

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, expresó que "se cierra una etapa muy dolorosa con la desaparición de Krishna", y que como municipio están "muy dolidos" y "acompañando a su familia en todo lo que necesiten".

Sin embargo, afirmó que "comienza otra etapa, la de la investigación": "Esperamos que la justicia diga (el veredicto) hasta el final, que no quede ninguna arista sin esclarecer y que se apliquen las máximas sanciones a los responsables", exhortó.

"Necesitamos una sanción ejemplificadora para que ningún otro Juan Beltrán vuelva a operar en nuestra comuna reclutando niñas o niños. Esto no puede volver a pasar", clamó el alcalde.