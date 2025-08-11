Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Homicidios

Adolescente fue asesinado al interior de taxi en Melipilla

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Se dispararon al menos ocho balazos, los que causaron la muerte del muchacho.

El conductor del vehículo también sufrió heridas producto del ataque.

Adolescente fue asesinado al interior de taxi en Melipilla
 @ECOH_FiscaliaRM
Un adolescente de 15 años falleció tras ser acribillado en el taxi en que se desplazaba durante la noche de este domingo en la comuna de Melipilla.

El hecho ocurrió en la esquina de Hermanos Marambio con Gabriel García, donde el vehículo avanzó solo unos pocos metros antes de ser atacado.

El fiscal Jorge Cáceres relató que "un pasajero de un taxi, menor de edad, de 15 años, fue abordado al parecer por un sujeto, quien disparó en reiteradas ocasiones en contra del vehículo, en al menos siete u ocho oportunidades, y causó la muerte de este pasajero lamentablemente y también resultó herido con una lesión por proyectil balístico el conductor de dicho taxi".

El conductor logró llevar al joven hasta un centro asistencial cercano, donde se constató su fallecimiento.

