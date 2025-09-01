Ataque a balazos en Pudahuel deja un adolescente fallecido y un herido

Un adolescente de 16 años murió y un joven de 19 resultó herido tras un ataque a balazos ocurrido cerca de la medianoche en la comuna capitalina de Pudahuel.

Las víctimas fueron interceptadas mientras caminaban por la calle, siendo abordadas por un sujeto con el que, al parecer, mantenían rencillas previas.

El atacante disparó en contra de los dos jóvenes, impactando al menor en la cabeza y a su acompañante en la pierna. Ambos fueron auxiliados por vecinos y trasladados a un centro asistencial cercano, donde el primero falleció en el trayecto.

El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, junto al OS9 de Carabineros, se encuentra investigando el suceso, que de momento es tratado como un posible ajuste de cuentas.

"De momento, solamente hay antecedentes preliminares. No hay claridad acerca de cómo habrían comenzado los hechos, pero se trataría directamente de un ataque. No habría un intercambio o una riña previa", dijo el fiscal Francisco Morales.