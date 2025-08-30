"Baby Bandito" y su pareja fueron asesinados a balazos en Cerro Navia

Un doble homicidio con arma de fuego se registró esta madrugada en la comuna de Cerro Navia, Región Metropolitana, cuya víctima principal fue Kevin Olguín Sepúlveda, de 32 años, más conocido como "Baby Bandito" y por su participación en el denominado "robo del siglo" en 2014.

De acuerdo a información preliminar, Olguín se encontraba en su vehículo BMW con su pareja, de 25 años, cuando fueron abordados en la calle Los Aromos y recibieron los disparos.

Ambas víctimas fatales mantenían antecedentes y fallecieron en el lugar producto de los disparos. El vehículo presenta impactos de bala tanto en el costado derecho e izquierdo.

El fiscal ECOH Fernando Anaís comunicó que "se están levantando cámaras de seguridad y empadronando a testigos del sector. Los impactos balísticos en el vehículo son varios, al igual que en el cuerpo (del fallecido). No hay una cantidad específica, pero estaríamos hablando de al menos 20 impactos".

Cabe recordar, que Olguín fue extraditado desde Europa en 2016 por su participación en el "robo del siglo", ocurrido en agosto de 2014 en el Aeropuerto de Santiago, donde un grupo de delincuentes robó al menos 6.000 millones de pesos.

El Ministerio Público instruyó a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para determinar las dinámicas del hecho y dar con el paradero de los responsables.