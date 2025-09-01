Catalogan de alto riesgo los funerales de "Baby Bandito" y su pareja

Los funerales de Kevin Olguín Sepúlveda, conocido como "Baby Bandito", y su pareja, Karina Rojas, fueron catalogados como de "alto riesgo" por parte de las autoridades metropolitanas, por lo que se adoptaron distintas medidas de seguridad.

El doble homicidio ocurrió la madrugada del sábado en la calle Los Aromos de Cerro Navia, donde las víctimas fueron abordadas y atacadas a balazos mientras se trasladaban en un vehículo.

Olguín, famoso por su participación en el denominado "robo del siglo", ocurrido en el Aeropuerto de Santiago en 2014, delito por el cual cumplió condena y cuya historia inspiró una serie en Netflix, que cuenta detalles acerca del cinematográfico atraco.

Los resguardos del funeral

Según indicaron desde la Delegación Presidencial Metropolitana, los restos de Olguín y su pareja aún no han sido entregado a sus familias para el respectivo velorio.

En esta oportunidad, ambos cuerpos serán entregados por el Servicio Médico Legal (SML) a sus respectivos familiares, quienes deberán trasladarlos directamente hasta los cementerios donde serán enterrados.

Los restos de "Baby Bandito" serán sepultados en el Cementerio General, en Recoleta; mientras que el funeral de su pareja, Karina Rojas, se llevará a cabo en el Cementerio Parque Santiago, ubicado en el sector de Ciudad Empresarial de Huechuraba.

En la víspera, se realizaron múltiples lanzamientos de fuegos artificiales en Quilicura, a modo de despedida del fallecido.

"En relación al fallecimiento del denominado "Baby Bandito" y su acompañante, se ha hecho, tal como lo establece la ley, un análisis riguroso de las circunstancias de las muertes y de los antecedentes de las personas fallecidas", informó el delegado presidencial de la RM, Gonzalo Durán.

"Se dispuso declarar ambos funerales como de riesgo. Esto significa que se notificará a los familiares y se dispondrá la entrega de los restos en el Servicio Médico Legal, ello con el propósito de resguardar la seguridad de las personas", complementó la autoridad metropolitana.