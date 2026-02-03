Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago19.8°
Humedad64%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial | Homicidios

Cayó el sospechoso de asesinar a funcionario civil de Carabineros en Puente Alto

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los equipos del OS-9 de lograron la aprehensión del presunto autor material del crimen contra el miembro de la Academia de Ciencias Policiales.

La víctima, de 33 años, fue baleado junto a su padre la mañana del 11 de enero, al ser interceptados por individuos armados.

Cayó el sospechoso de asesinar a funcionario civil de Carabineros en Puente Alto
 ATON (referencial)

El detenido es un joven de 20 años, ciudadano chileno, quien registra un extenso prontuario policial y está asociado a una compleja estructura delictiva.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Departamento OS-9 de Carabineros concretó este martes en La Pintana la detención del presunto autor material del robo con homicidio que afectó a un funcionario de la Academia de Ciencias Policiales.

Este caso se remonta a la mañana del 11 de enero pasado, cuando la víctima, de iniciales C.M.V., de 33 años, se encontraba junto a su padre estacionando su vehículo particular afuera de su domicilio en la comuna de Puente Alto.

En ese momento, fueron abordados por tres sujetos desconocidos, quienes, premunidos con armas de fuego, los intimidaron.

Ante la oposición de las víctimas, los delincuentes percutaron una serie de disparos, hiriendo a ambos y provocando la posterior muerte del funcionario policial en el Hospital Sótero del Río.

Imagen foto_00000002
La banda a la que pertenece el capturado se dedica a sustracciones de automóviles y asaltos intimidatorios en comunas como La Pintana, La Florida y Puente Alto. (FOTO: ATON)

"Logramos identificar y posesionar al autor material del robo con homicidio que afectó a nuestro funcionario. Este individuo corresponde a un hombre adulto, de nacionalidad chilena, con un amplio prontuario policial", informó el coronel Cristian Candia, jefe del Laboratorio de Criminalística de Carabineros.

Asimismo, dio cuenta que el imputado "pertenece a una organización criminal dedicada al robo de vehículos y al robo con intimidación en diferentes sectores, tanto de la comuna de La Pintana, la comuna de La Florida y la comuna de Puente Alto".

"Este individuo, además, fue vinculado a cinco delitos más de estas mismas características, los cuales realizó posteriormente al hecho inicial", complementó el funcionario policial.

El detenido es un sujeto de 20 años, quien posee un extenso historial delictual. Su captura se suma a la detención previa de un menor de 14 años, aprehendido el mismo día del ilícito y quien actualmente se encuentra en internación provisoria.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada