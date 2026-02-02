Confirman segundo homicidio en dos semanas dentro de la cárcel de Valdivia

Un nuevo hecho de sangre sacudió este domingo al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Valdivia (Región de Los Ríos), luego de que se confirmara el homicidio de un interno de 34 años de edad.

El ataque ocurrió al interior del módulo 54 del recinto, donde la víctima fue agredida por otro recluso.

Según los primeros antecedentes, el hombre fue encontrado sin vida con múltiples heridas cortopunzantes en diversas partes del cuerpo, lesiones que serían compatibles con el uso de un arma blanca.

Tras el hallazgo, el Ministerio Público dispuso la concurrencia inmediata de la Policía de Investigaciones (PDI) para iniciar las pericias de rigor.

"En horas de la tarde de hoy, personal de la Brigada de Homicidios se trasladó hasta el centro de cumplimiento penitenciario en atención al fallecimiento de una persona de sexo masculino, quien se encontraba recluido en dicho lugar", señaló el subprefecto Hugo Leal, jefe de la Brigada de Homicidios de Valdivia.

"La víctima fue lesionada por otro interno al interior de este lugar", precisó la autoridad.

Al lugar también arribó personal del Servicio Médico Legal (SML), quienes procedieron al levantamiento del cuerpo para trasladarlo a sus dependencias regionales. La autopsia de rigor será fundamental para determinar científicamente la causa de muerte y aportar pruebas concluyentes a la carpeta investigativa.

Este asesinato se suma a otro homicidio ocurrido el 24 de enero pasado al interior del mismo penal valdiviano.