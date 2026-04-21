Coquimbo: Joven fue asesinado a balazos en la vía pública

Un joven de 26 años de edad fue asesinado a balazos, este martes, en el sector Tierras Blancas de la ciudad de Coquimbo.

El crimen ocurrió en la vía pública y la víctima falleció en el propio sitio del suceso a consecuencia de la gravedad de sus heridas.

Pocas horas después fue detenido un sospechoso, también de 26 años, con quien la víctima fatal mantenía rencillas: el fin de semana, de hecho, ambos se habían enfrascado en una riña.