Delincuentes robaron un auto y mataron a uno de sus ocupantes en Graneros

Un robo de vehículo con homicidio se registró esta jornada en la comuna de Graneros (Región de O'Higgins), que tuvo como víctima fatal al acompañante de un conductor de Uber.

El fallecido es un venezolano de 28 años que viajaba desde Rancagua hasta la referida comuna a través de la aplicación de transportes, hasta que el vehículo fue abordado por un grupo de sujetos que intimidaron al conductor y le dispararon en el estómago.

Los individuos, posteriormente, robaron el vehículo con el acompañante dentro, cuyo cadáver después fue hallado a un costado de la Ruta Travesía. El conductor, en tanto, está internado en el Hospital Regional de Rancagua.