Detienen a presuntos autores de fatal acribillamiento ocurrido hace tres semanas en La Pintana

La Policía de Investigaciones (PDI), a través de la Brigada de Homicidios Metropolitana Sur, detuvo este miércoles a un hombre venezolano y a una mujer chilena por su presunta autoría material en un asesinato ocurrido el pasado 18 de enero.

El crimen se registró en el pasaje Judas Tadeo, en la población Santo Tomás de La Pintana, donde la víctima, un hombre chileno y presunto miembro de una banda rival, falleció en la vía pública tras recibir múltiples impactos de bala en un ataque directo.

Los investigadores presumen que el móvil del crimen es un ajuste de cuentas motivado por rencillas previas entre agrupaciones de la zona.

Para identificar a los sospechosos, la PDI realizó un exhaustivo análisis del entorno delictual: "Este hecho se aclaró en base al trabajo realizado en el sitio del suceso, en suma a declaraciones de testigos y análisis y levantamiento de cámaras de seguridad", detalló el subinspector Alonso Gallardo, de la Brigada de Homicidios Sur.

Tras el operativo, ambos imputados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su respectiva audiencia de control de detención y formalización de cargos.