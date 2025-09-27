Detuvieron a menor de edad por asesinato a disparos en Peñaflor

Un menor de edad fue detenido por su presunta autoría en un homicidio ocurrido este sábado en la capitalina comuna de Peñaflor.

De acuerdo a los primeros antecedentes, a eso de las 15:20 horas ingresó un llamado al servicio de Guardia alertando sobre "disparos injustificados" en el sector de Francisco de Aguirre con Pasaje Gonzalo Pizarro.

Carabineros confirmó que al llegar al lugar encontraron a una persona -hombre de 27 años- con impactos balísticos en la zona torácica y sin signos vitales. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde "se constató la muerte por el médico de turno", señalaron.

El crimen ocurrió en el patio de un block de departamentos, lo que activó la concurrencia del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, quienes trabajan junto al OS-9 en el levantamiento de pruebas.

"Por información que entregaron testigos se logra identificar al autor del hecho, siendo detenido y trasladado al cuartel", informó el mayor Renato González Cifuentes, que también dio cuenta que en el lugar se encontró evidencia balística.

En tanto, personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros se constituyó en el lugar para realizar diligencias autónomas que permitan esclarecer las circunstancias del homicidio.