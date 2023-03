Doble homicidio en Conchalí: Víctimas fueron acribilladas en la calle

Un doble homicidio ocurrió en horas de la nocha en la comuna de Conchalí, donde dos hombres fueron ultimados a balazos por desconocidos desde un vehículo.

De acuerdo con los primeros antecedentes, dos amigos estaban dentro de un auto estacionado en el sector de calle Tupungato con Altona, momento en que llegaron los atacantes, que abrieron fuego y efectuaron al menos una decena de disparos.

El conductor fue impactado por los proyectiles y murió, mientras que su acompañante resultó ileso. Pero estos también alcanzaron a dos personas que estaban a metros de la balacera: un adulto, que recibió una bala en la cabeza y cuyo deceso se constató minutos después en un centro asistencial, y un menor, que fue lesionado en la cadera.

Los amigos "estaban conversando, escuchando música, y de repente siento fuegos, mi hijo me dice que eran balazos. Los sentimos súper cerca, y mi hijo me dijo que no mirara porque nos podían llegar. Cuando miro, veo a un niño tirado en el piso (...) trabajo en un servicio de salud y los fui a ver", relató una vecina que asistió a una de las víctimas.

El fiscal Felipe Olivari expuso que "tenemos por lo menos evidencia balística que da cuenta de disparos de escopeta y de arma corta, y le provocan el fallecimiento al conductor del vehículo (atacado), que al parecer tendría impactos en la cabeza".

"Hay numerosa evidencia balística y el sitio del suceso lo estamos ampliando a cada momento, hemos encontrado evidencia en alrededor de 100 metros y todavía no terminamos de rastrear", puntualizó.

Según testigos, una tesis que baraja la policía apunta a una presunta riña entre barras rivales después de un partido de fútbol que se había desarrollado minutos antes.

Por instrucción de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, la indagatoria quedó a cargo de la Brigada de Homcidios de la Policía de Investigaciones.