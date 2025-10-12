Dos detenidos de 18 y 19 años tras fatal golpiza a joven en Osorno

Dos sujetos de 18 y 19 años fueron detenidos por la PDI por su presunta vinculación en la fatal golpiza propinada a un joven en Osorno (Región de Los Lagos).

Los hechos ocurrieron la tarde del viernes en el Parque Cuarto Centenario. Posteriormente, la víctima fue internada en el Hospital Base de Osorno en riesgo vital, hasta que perdió la vida.

Desde la PDI precisaron que, con el fallecimiento del joven, "la tipificación del delito (de los dos aprehendidos) pasa de lesiones graves a homicidio".