Hombre fue asesinado a puñaladas fuera de un polideportivo en Independencia
Tenía 58 años y sostuvo una discusión con sus agresores en el Parque Mirador Viejo, donde terminó con heridas en el tórax, afirmó la PDI.
"Los vecinos habrían escuchado gritos (...), el fallecido no tiene antecedentes y se investiga cuántas personas participaron", añadió la institución.
La zona donde ocurrieron los hechos es un sector residencial, donde hay flujo constante de vecinos y niños. De hecho, el recinto sigue desarrollando sus actividades con normalidad pese al homicidio.