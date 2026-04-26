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Tópicos: País | Policial | Homicidios

Hombre fue asesinado a puñaladas fuera de un polideportivo en Independencia

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Tenía 58 años y sostuvo una discusión con sus agresores en el Parque Mirador Viejo, donde terminó con heridas en el tórax, afirmó la PDI.

"Los vecinos habrían escuchado gritos (...), el fallecido no tiene antecedentes y se investiga cuántas personas participaron", añadió la institución.

Hombre fue asesinado a puñaladas fuera de un polideportivo en Independencia
 ATON (referencial)

La zona donde ocurrieron los hechos es un sector residencial, donde hay flujo constante de vecinos y niños. De hecho, el recinto sigue desarrollando sus actividades con normalidad pese al homicidio.

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Un hombre de 58 años fue asesinado a puñaladas a las afueras del polideportivo Parque Mirador Viejo, ubicado en la comuna capitalina de Independencia. 

De acuerdo con información preliminar de la PDI, la víctima sostuvo una discusión con sus agresores, que, posteriormente, le propinaron múltiples heridas cortopunzantes en las zonas anterior y posterior del tórax. 

Producto de sus lesiones, el afectado murió en el lugar. 

El comisario PDI Marcelo Navarro detalló que el hecho "habría ocurrido en horas de la madrugada" y que "los vecinos habrían escuchado gritos, (por lo que) se trataría de una discusión que culmina con una pelea".

"(La víctima) no tiene antecedentes penales y se está viendo, mediante las cámaras de vigilancia del sector, cuántas personas habrían participado. Se continúan diligencias tendientes a empadronamiento y entrevista de testigos", agregó. 

La zona donde ocurrieron los hechos es un sector residencial, donde hay flujo constante de vecinos y niños. De hecho, el recinto sigue desarrollando sus actividades con normalidad pese al homicidio.

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