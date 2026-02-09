Hombre fue asesinado a tiros en la vía pública en Santiago

Un hombre de aproximadamente 30 años fue asesinado durante la madrugada de este lunes en el sector de Cal y Canto, en el límite de las comunas de Santiago y Recoleta.

El hecho ocurrió en la intersección de Puente con Ismael Valdés Vergara, donde la víctima recibió un número aún indeterminado de disparos.

Tras ser atendido por personal de Bomberos, el hombre fue llevado hasta la exposta Central, donde se constató su fallecimiento.