Hombre fue asesinado a tiros en Puente Alto: "Eventual ajuste de cuentas"
Recibió disparos en la cabeza y el tórax.
La Fiscalía apuntó a una eventual disputa entre bandas criminales rivales.
Un hombre fue asesinado a tiros, este miércoles, en la intersección de la calle Hermanos Carrera y el pasaje El Naranjo, en el sector Casas Viejas de la comuna de Puente Alto.
El fiscal Ulises Berríos informó que, desde un vehículo, "sujetos hasta ahora desconocidos le dispararon a la persona, recibiendo ésta impactos balísticos en la cabeza y en la zona del tórax, falleciendo en el lugar".
El persecutor indicó que, en principio, se trabaja bajo la tesis de "un eventual ajuste de cuentas entre bandas rivales", pues la "forma de comisión del delito pareciera estar orientada en ese sentido".
No obstante, "estamos en una etapa muy preliminar de la investigación".
La indagatoria quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI.
Hasta Puente Alto, calle Hermanos Carrera, se trasladó @ECOH_FiscaliaRM para trabajar junto a la @PDI_CHILE en el homicidio en la vía pública de un hombre adulto, quien al menos recibió un impacto de bala en la cabeza, y el homicidio frustrado de una mujer, fuera de riesgo vital. pic.twitter.com/Dz4lf1sT4Y— ECOH_Fiscalia_RM (@ECOH_FiscaliaRM) August 20, 2025