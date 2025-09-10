Hombre fue asesinado a tiros en una plazoleta de La Reina

Un hombre de 54 años fue asesinado a tiros durante la noche del martes en la comuna de La Reina, mientras se encontraba en una plazoleta del pasaje Quinchamalí.

El crimen, que ocurrió cerca de las 22:40 horas, es indagado por la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) como un ataque dirigido.

Según la información policial, la víctima se encontraba en compañía de su pareja cuando un vehículo de color blanco se detuvo y una pareja de desconocidos descendió y le disparó dos veces, para luego escapar del lugar sin robarle ninguna de sus pertenencias.

La víctima, que fue trasladada de urgencia al Hospital Militar, ubicado a pocos metros del lugar del ataque, fue atendida por el personal médico, pero pese a los esfuerzos, falleció debido a la gravedad de las heridas.

El subcomisario de la BH Rodrigo Espinoza señaló que el hombre ingresó al servicio de urgencia "con una lesión por arma de fuego en una de sus piernas, la cual le causó la muerte".

"En el lugar nos encontramos realizando fijaciones y levantamiento de evidencias de origen bioquímico y rastreo a fin de establecer la presencia de evidencia de origen balístico", agregó.

Hasta el momento, no hay detenidos por este caso.