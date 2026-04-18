Hombre murió acribillado en Pedro Aguirre Cerda: 50 balazos en la vía pública

Un hombre chileno de 35 años murió asesinado a balazos en la vía pública; crimen cometido por un grupo de cuatro sujetos en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, Región Metropolitana.

De acuerdo a información policial, la víctima -que contaba con antecedentes penales- salía de su domicilio cuando fue interceptada por los atacantes, que estaban esperándolo en un vehículo en la intersección de las calles Cooperación y Fraternal.

Del móvil bajaron al menos tres sujetos y dispararon cerca de 50 veces en su contra, con lo que se presume fueron armas automáticas.

El fiscal Sergio Ortega, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, detalló que "en el momento de ser abordada y recibir estos múltiples disparos, (la víctima) recibe atención de personas, de testigos, pero en definitiva falleció inmediatamente en el lugar, no alcanza a recibir atención médica".

Tras dispararle, el grupo huyó rápidamente del lugar.

La Fiscalía instruyó a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para realizar diligencias y esclarecer el motivo del hecho.