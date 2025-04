Homicidio en Estación Central: Joven fue baleado en frontis de un café

Un joven de 21 años fue asesinado con un disparo en la espalda tras una pelea fuera de un café donde estaba con su pareja frente al Mall Plaza Alameda, en la comuna de Estación Central.

Según información preliminar, la víctima –de nacionalidad chilena- ingresó al café junto a su pareja y otras dos personas, sin embargo, se generó una discusión con los administradores del local porque prohibieron el ingreso de las mujeres que lo acompañaban.

El fiscal Felipe Olivari relató que "cuando los expulsan, se empieza a provocar una discusión entre el grupo al que pertenecía la víctima con uno de los empleados, y en ese contexto llega un vehículo con otros sujetos, y uno de ellos dispara".

El hombre que abrió fue comenzó a disparar hacia el suelo en varias oportunidades y después contra el joven mientras huía por la Alameda, recibiendo un impacto en la región escapular de la espalda que le causó la muerte.

Según el relato de la pareja de la víctima, ellos no participaron de la discusión ni tampoco ingresaron al café con piernas. "Veníamos caminando hacia acá, ellos salen y empezaron a disparar para todos lados. En ese momento, el auto se va, yo cruzo para el frente y mi pololo me llama y se cae en mis brazos. No teníamos nada que ver", declaró.

Asimismo, relató que los agresores presuntamente serían de nacionalidad extranjera. "Me dijeron cuando me apuntaron con la pistola: 'somos del Tren de Aragua', y le dije que bajara la pistola y me dijo que no, porque 'le tenemos mala a los chilenos culeados'. Así mismo (sic)", explicó.

En primera instancia, una de las hipótesis era sobre un robo al interior del local que habría pasado antes de que la víctima ingresara al local. Sin embargo, el Ministerio Público descartó un robo al interior del local.

En tanto, el Ministerio Público sigue recogiendo declaraciones y se evalúan varias hipótesis sobre el caso.