Homicidio tras conflicto vial: padres de Mackarena Riveros claman justicia

Los padres de Mackarena Riveros Sáez, la mujer asesinada tras un conflicto vial en San Pedro de la Paz, expresaron su dolor y exigieron justicia al día siguiente del funeral de su hija, realizado este fin de semana.

"Que lo encuentren. A lo mejor no va a ser mi descanso, pero sí un poquito, algo voy a tener", señaló entre lágrimas la madre de la víctima, quien subrayó la necesidad de que el proceso judicial avance sin dejar dudas.

En la misma línea, el padre pidió que la captura del responsable sea pronta y con pruebas concretas: "Ojalá que sea pronto, ya no tanto por nosotros porque ya se hizo daño, pero sí por la demás gente".

Ambos remarcaron que, aunque exista demora en el procedimiento, esperan que se deba a la necesidad de reunir antecedentes sólidos para asegurar condenas efectivas. "Que sean pruebas concretas, que digan 'este es, si es uno, dos o tres', pero que todos paguen la misma condena", añadieron.

Hasta ahora, no se registran personas detenidas por este homicidio, mientras que la Brigada de Homicidios de la PDI de Concepción continúa trabajando para dar con el paradero del autor del ataque que terminó con la vida de la joven.