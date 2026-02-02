Indagan homicidio de condenado por tráfico de drogas en Alto Hospicio

La PDI indaga el homicidio de un joven venezolano de 24 años, quien recibió al menos ocho disparos en distintas partes del cuerpo en la comuna de Alto Hospicio, Región de Tarapacá.

Según el relato de vecinos, un vehículo pasó rápidamente por el camino al vertedero comunal la noche del sábado, y luego se escuchó una balacera.

Los testigos denunciaron la situación ante Carabineros, que encontró el cuerpo sin vida en la vía pública poco después.

"Por solicitud de la Fiscalía, nos encontramos realizando diversas diligencias investigativas en torno a este hecho, destacando el trabajo científico-técnico del sitio del suceso", indicó el subprefecto Marcelo Pérez, jefe de la Brigada de Homicidios de Iquique.

Gracias a estas labores, la PDI identificó a la víctima fatal como Carlos Navas, condenado por tráfico de estupefacientes en 2022 y que por ende, mantenía una orden de expulsión administrativa vigente.

En ese sentido, la policía civil no descarta un eventual vínculo con el crimen organizado.