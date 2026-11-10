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Tópicos: País | Policial | Homicidios

Investigan homicidio en El Bosque: Sujeto disparó al menos cinco veces contra víctima

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Por el momento se desconoce el móvil del crimen.

Investigan homicidio en El Bosque: Sujeto disparó al menos cinco veces contra víctima
 @ECOH_FiscaliaRM
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Personal de la Fiscalía ECOH y Carabineros investiga el homicidio de un hombre de 35 años ocurrido durante la madrugada de este martes en la calle Vecinal Oriente, en la comuna de El Bosque.

El hombre fue abordado en la vía pública por un sujeto, quien percutó al menos cinco disparos en su contra.

El fiscal Claudio Astica dijo que "se encontraba en la vía pública, caminando en calle Vecinal Oriente en dirección hacia el sur, cuando es interceptado por un sujeto que venía a bordo de un vehículo, el cual se baja del vehículo portando un arma de fuego, se dirige hacia la víctima y le dispara en diversas oportunidades, provocándole la muerte en la vía pública".

Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen.

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