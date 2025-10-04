Investigan muerte de niña de cinco años en toma de Lampa

Una niña de cinco años falleció al interior de la toma Vista Hermosa, en Lampa, en circunstancias que están siendo investigadas por la Policía de Investigaciones (PDI).

De acuerdo con los primeros antecedentes, la menor estaba dentro de su domicilio cuando fue agredida. Fue su madre quien la encontró con heridas y dio aviso a los equipos de emergencia. Personal del SAMU llegó hasta el lugar y la trasladó hasta un SAPU de la comuna, donde finalmente se constató su fallecimiento.

El inspector Jorge Zamorano, de la Brigada de Homicidios Centro Norte, explicó que "estamos tratando de establecer la dinámica de cómo ocurrieron los hechos, a través de declaraciones y el levantamiento de cámaras de seguridad en el sector".

Los antecedentes serán complementados con el informe del Servicio Médico Legal, mientras las diligencias policiales se concentran en la toma de declaraciones y recopilación de pruebas para dar con él o los responsables de este homicidio.