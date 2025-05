Iquique: Cámaras en sectores donde hubo dos homicidios estaban fuera de servicio

Preocupación y conmoción han generado los dos últimos crímenes ocurridos en Iquique (Región de Tarapacá) debido a la crueldad en que fueron asesinadas las víctimas y ante la dificultad de obtener evidencia audiovisual, puesto que las cámaras de seguridad no se encontraban en funcionamiento.

El cadáver de un hombre con más de 70 puñaladas, y además degollado, fue encontrado el miércoles en Playa Cavancha, uno de los puntos más conocidos y turísticos de la capital regional de Tarapacá.

AHORA🔴 Fiscal ECOH, Paola Apablaza, confirma que hombre asesinado en playa Cavancha fue degollado y tiene más de 50 puñaladas: trabajo de la BH se centra en la búsqueda de cámaras en edificios cercanos @Cooperativa @chilevision #Iquique #Tarapacá https://t.co/RN9jIVCuMo pic.twitter.com/mt6Z4X2SSM — Hans Gotterbarm (@hansgotterbarm) April 30, 2025

Además, el cuerpo apuñalado de una mujer de 70 años -en situación de calle- fue hallado en la vía pública, en un sector céntrico de la ciudad.

El diputado por la Región de Tarapacá Matías Ramírez (PC) señaló que "la información que me han corroborado respecto de ese sitio en particular es que se está haciendo un levantamiento por parte del Ministerio Público, particularmente de las cámaras que se encontraban en los edificios colindantes a la playa, a raíz de que las cámaras municipales en ese sector no se encontraban funcionando, de acuerdo a la información oficial, por un choque que se produjo minutos antes y que cortó la electricidad en el sector".

La Brigada de Homicidios de la PDI centra sus esfuerzos en poder recuperar los registros de los edificios del borde costero para recuperar registros audiovisuales que puedan establecer la dinámica del crímen e identificar a los responsables.

En tanto, el gobernador regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal, sostuvo que se fiscalizará cada uno de los proyectos que han sido financiados por el GORE respecto a la instalación de cámaras de seguridad no solamente en Iquique, sino que también en el resto de las comunas de la región.